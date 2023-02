1 Der Tatverdächtige soll Polizeibeamte bespuckt haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/U. J. Alexander/IMAGO

Ein 36-Jähriger trifft auf eine Polizeistreife, der Mann erhält aufgrund seines aggressiven Verhaltens einen Platzverweis. Dem kommt er erst nach – überlegt es sich dann aber offenbar anders.









Am Donnerstagmorgen soll ein 36-Jähriger am Stuttgarter Hauptbahnhof Einsatzkräfte der Bundespolizei mehrfach verbal und körperlich attackiert haben. Nach Angaben der Polizei begegnete der mutmaßliche Täter gegen 2 Uhr stark alkoholisiert einer Streife der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof. Da er sich den Einsatzkräften gegenüber aggressiv verhalten haben soll und wohl auch keine Reiseabsichten hatte, erhielt er einen Platzverweis.

Diesem kam der mit über 2,2 Promille alkoholisierte Mann zunächst auch nach, kehrte laut Polizei dann jedoch zu der Streife zurück und begann diese zu beleidigen und zu bedrohen, weshalb er gefesselt und auf die Dienststelle gebracht wurde. Auf dem Weg zum Bundespolizeirevier Stuttgart bedrohte er die Beamtin und die Beamten demnach weiter und spuckte diese auch an.

Beamtin ins Gesicht geschlagen

Nachdem er während der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle eine Beamtin in das Gesicht und einem Beamten in den Nacken geschlagen haben soll, wurde der Mann „zu Boden gebracht, erneut gefesselt und in eine Gewahrsamszelle eingeschlossen“, wie es im Polizeibericht heißt. Die beiden Einsatzkräfte wurden durch den Vorfall leicht verletzt, verblieben jedoch nach Polizeiangaben dienstfähig.

Gegen den bereits polizeibekannten 36-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung und der Bedrohung.