Abschiebedrama im Kreis Ludwigsburg: Altenpfleger soll nach Gambia – Pilot weigert sich

1 Bewohner des Pflegeheims und der Verein Seebrücke setzen sich für den Altenpflegehelfer ein. Foto: Erich Schneider

Ein examinierter Altenpflegehelfer wird von seinem Arbeitsplatz geholt und soll nach Gambia abgeschoben werden. Gleichzeitig wirbt die Politik im Ausland für Arbeitsstellen in Pflegeberufen. Macht das Sinn?











Seit Tagen herrscht Unruhe im Pflegeheim am Mühlbach. Die Polizei hatte am letzten Tag im November den Gambier Sedia Kijera mitten in seiner Frühschicht überrascht, um ihn in sein westafrikanisches Heimatland abzuschieben. Noch am selben Tag wurde der 28-Jährige in Frankfurt in ein Flugzeug gesetzt.