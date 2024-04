6 Schwestern und Gründerinnen: Sarah (links) und Lisa Nesti haben mit Freunden einen Haferdrink-Automaten gebaut. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Oben kommen Wasser, Öl und Hafer rein, unten kommt Haferdrink heraus: Das erste Lokal in Stuttgart hat nun einen „Oater“. Stuttgarterinnen und Stuttgarter können die Milchalternative aus dem Automaten kaufen.











Von fast allem gibt es Großpackungen: von Nudeln, von Mehl, auch von Milch. Nicht aber von Haferdrink, also einer pflanzlichen Alternative zu Kuhmilch. Im veganen Restaurant Heaven’s Kitchen in Stuttgart landeten daher bis zuletzt pro Woche rund 60 Tetrapacks von jeweils einem Liter Haferdrink im Gelben Sack. Das ist nun vorbei – dank einer Erfindung von vier jungen Menschen. Das Lokal hat seit wenigen Tagen einen Haferdrink-Automaten, den sogenannten Oater. Und laut der Gastronomin Tanja Goldstein ist es der erste Haferdrink-Automat in Stuttgart, sogar in ganz Süddeutschland.