1 Am Max-Eyth-See ist ein Mähboot im Einsatz, um den Hornblattbewuchs zu schneiden, damit wieder E-Boote und Segelboote fahren können. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Pflanzenbewuchs im Stuttgarter Max-Eyth-See hat in den vergangenen Wochen rapide zugenommen – zuletzt gab es Beschwerden des Bootsverleihers. Nun gab es eine Reaktion.









Nach Beschwerden der Bootsverleiher und von Seglern am Max-Eyth-See ist am Montag und Dienstag ein Mähboot im Einsatz gewesen, um gegen den übermäßigen Hornblattbewuchs im See vorzugehen. Das war auch schon 2019 so. Damals hatte sich das Krause Laichkraut im Wasser ausgedehnt.