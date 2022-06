1 Stuttgarts größter Grillplatz: Der Max-Eyth-See ist ein beliebtes Ziel für Ausflügler. Foto: Georg Linsenmann

Langes Wochenende und schönes Wetter – das könnte zu einem Besucheransturm am Max-Eyth-See in Stuttgart führen. Die Stadt verweist deshalb auf geltende Regeln zum Grillen und zur Nachtruhe hin.















An heißen Tagen verwandelt sich das Naherholungsgebiet Max-Eyth-See oft in Stuttgarts größten Grillplatz. Tausende Menschen sind dann dort anzutreffen, viele werfen den Grill an und erholen sich auf den Wiesen. Doch viele lassen auch ihren wilden Müll zurück, und einige schlagen auch deutlich über die Stränge. Die Stuttgarter Stadtverwaltung befürchtet offenbar wegen der anstehenden freien Tage in den Pfingstferien, dass einige Besucher des Geländes wieder keine Grenzen kennen. Daher verweist sie auf die Regeln, an die man sich am Max-Eyth-See halten sollte.

Besucher sollen den ÖPNV nutzen

Die Besucherinnen und Besucher werden zunächst gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, weil die öffentlichen Stellplätze meist belegt und in den anliegenden Wohngebieten keine freien Plätze zu finden sind. Die Stadt hat außerdem das Grillen am See besonders geregelt und bittet die Besucher, dies auch zu beachten: In den Liegewiesen bei der Stadtbahn-Haltestelle Wagrainäcker ist der offizielle Grillbereich eingerichtet. Für die Grillkohleentsorgung stehen spezielle Behältnisse zur Verfügung. Einweggrills sind nicht erlaubt.

Wer ein eigenes Grillgerät mitbringt, muss darauf achten, dass das Grillgerät mindestens 30 Zentimeter Abstand zum Boden hat. Der Umwelt zuliebe und um Müll zu vermeiden, werden die Besucher gebeten, Mehrweggeschirr zu nutzen.

Auf allen anderen Flächen sollen die Besucher die Natur ungestört genießen können. Und abschließend ein Hinweis, der den Anwohnern einen ruhigeren Schlaf ermöglichen soll: Ab 22 Uhr gilt Nachtruhe.