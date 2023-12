Personal des VfB Stuttgart: Wie steht es um die Zukunft der Stammspieler?

29 Immer mit vollem Einsatz: Waldemar Anton. Der VfB-Kapitän soll seinen Vertrag in Stuttgart vorzeitig verlängern. In unserer Bildergalerie schauen wir auf den VfB-Kader und die Vertragslaufzeiten der Profis. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB strebt vorzeitige Vertragsverlängerungen mit Waldemar Anton, Chris Führich und Enzo Millot an. Gespräche laufen – und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth erklärt, wie der Stand ist.











Waldemar Anton gehört bei Sebastian Hoeneß zu den Unantastbaren. Vom ersten Moment an. Seit der Trainer im vergangenen April mit seiner Arbeit beim VfB Stuttgart begonnen hat, verpasste der Abwehrspieler nur wenige Spielminuten in der Fußball-Bundesliga. Einmal wurde Anton in Berlin ausgewechselt. Ein zweites Mal zuletzt in München, als die Partie bereits gelaufen war und der 27-Jährige nach einer Erkältung geschont wurde. Ansonsten ist Anton der Anführer des Tabellendritten – und soll es bleiben.