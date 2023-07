Von der Leyen, Merkel, Aiwanger – so schick macht sich die Polit-Prominenz

Festspiele in Bayreuth

20 Haben gute Laune bei den Bayreuther Festspielen: EU-Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen (l.) und Schauspielerin Maria Furtwängler. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Mit der Neuinszenierung von „Parsifal“ sind die diesjährigen Festspiele im bayerischen Bayreuth eröffnet worden. Das lockt traditionell viele Prominente aus Politik und Schauspiel auf den Roten Teppich. Wir zeigen die elegantesten Auftritte.









Die diesjährigen Bayreuther Festspiele beginnen am Dienstag mit der Neuproduktion von Richard Wagners letztem Werk „Parsifal“, in der Inszenierung des 54-jährigen US-Theaterregisseurs Jay Scheib. Die musikalische Leitung übernimmt an diesem Abend Pablo Heras-Casado.