Paare aus Baden-Württemberg: Die schönsten Liebesgeschichten des Jahres

Wer erinnert sich nicht gern an diese Momente: Die ersten Blicke, die große Spannung vor den ersten Worten, das Kribbeln im Bauch, das einem mitteilt: Nichts ist gerade wichtiger, als mit genau diesem Menschen zusammenzusein. Wenn zwei Menschen ihre großen Gefühle füreinander entdecken, ist das immer etwas Besonderes. Hier die besten Liebesgeschichten des Jahres von Paaren aus der Region Stuttgart und Baden-Württemberg.

Liebe auf den ersten Blick? Das gibt es

Wo könnte eine Stuttgarter Liebesgeschichte schon beginnen, wenn nicht auf dem Wasen. Christian und Stefanie laufen sich erstmals 2003 auf dem Frühlingsfest über den Weg. Er ist sofort verzaubert, spricht von einer engelshaften Erscheinung. Der Engel ist aber aus Fleisch und Blut und sagt: „Ich bin verheiratet.“ Und er: „Ich bin Vater.“ Doch müssen sie ständig aneinander denken. Wie sie sich gegen alle Widerstände für ein gemeinsames Leben entschieden haben.

Stefanie und Christian aus Stuttgart-Botnang Foto: privat/Fischer

Der schicksalhafte Umzug

Nicht immer weiß man von Anfang an, dass man füreinander bestimmt ist. Stephan guckt immer sehnsuchtsvoll hinter seinem Auto hervor, an dem er herumschraubt, wenn die Claudia in ihrem eleganten Bankoutfit gegenüber aus dem Haus läuft. Aber sie beachtet ihn herzlich wenig. Ein Autoschrauber und eine Bankkauffrau, kann das passen? Es braucht die Hilfe eines Kumpels und einen Ausflug an den Bodensee, damit die Sache in Fahrt kommt.

Claudia und Stephan aus Filderstadt Foto: privat

Ein Döner, ein Kuss, und schon ist man zusammen

Am Anfang dachte Renard, wenn er mit Laura zusammen war: „Hoffentlich sieht mich keiner.“ Er, damals 16, war eher einer der Coolen, der Draufgänger. Sie, gerade noch 14, ein bisschen die Zurückhaltendere. Auch die engen Freunde schöpfen erst wenige Stunden vor dem ersten Date Verdacht: Könnte sich da was anbahnen? Und dann: Ein Döner, ein Kuss, und schon ist man zusammen. Das war so eigentlich gar nicht geplant.

Laura und Renard aus Stuttgart Foto: privat

Beim ersten Date auf Schloss Elmau ist sie so gut wie verheiratet

Es hätte viele Gründe gegeben, dass Angelika und Dieter nie zusammen gekommen wären. Sie ist 20 Jahre alt, als sie sich 1969 erstmals treffen, Dieter 39. Angelika ist so gut wie verheiratet, Dieter macht Urlaub mit seiner Schwester. Und bei der ersten Begegnung fallen die Worte recht spärlich, Dieter ist kein Mann großer Worte. Aber dann fordert er sie zum Tanz auf, und er tanzt atemberaubend, jeder Schritt sitzt, sie ist begeistert. Aber reicht das, um alle bisherigen Pläne über den Haufen zu werfen?

Angelika und Dieter aus dem Schwarzwald Foto: privat

Woher weiß man so genau, dass es passt?

Anja und Jörg verbringen zwei Tage miteinander, dann übernachtet er bei ihr, sie buchen einen gemeinsamen Urlaub. Ausgerechnet einen Tauchurlaub, ein Sport, bei dem man seinem Partner vollständig vertrauen muss. Wo andere vielleicht Bedenken hätten, kommt bei den Beiden immer der nächste Schritt, bald zieht sie bei ihm ein. Woher wussten sie, dass sie zusammengehören?

Anja und Jörg aus Göppingen Foto: StZN/Eva-Maria Manz

Das erste Treffen ist verhalten – dann entsteht die Liebe beim Bäcker

Lukas und Kathrin wohnen jahrelang in Stuttgart fast Tür an Tür, gehen in die selben Läden einkaufen, haben den selben Hausarzt. Aber ihre Wege kreuzen sich nie. Als sie sich dann, einige Zufälle später, endlich treffen, denkt sie danach: Das war’s. Vorbei. Den seh’ ich nie wieder. Aber schon am nächsten Tag taucht Lukas in der Bäckerei auf, wo Kathrin arbeitet. Und dann nochmal, und nochmal, bis es endlich funkt.

Kathrin und Lukas aus Ostfildern Foto: Horst Rudel

Zweite Liebe, große Liebe

Bernd lebt schon lange getrennt, Joana war 30 Jahre verheiratet und meist doch nicht so richtig glücklich. Aber das war, bevor sie sich getroffen haben. Denn da läuft alles richtig: Champagner, Erdbeeren, Küsse inmitten von Gänseblümchen. Ihre Geschichte ist auch eine darüber, dass man die große Liebe auch mit um die 60 finden kann.

Bernd und Joana aus Karlsruhe Foto: privat

Eine Familie mit Freunden

Liebe ist nicht nur, wenn man den Partner oder die Partnerin für Leben findet – sondern auch, Freunde zu haben, mit denen mal alles teilen will. Die Stuttgarter Künstlerin Ida Liliom ist verheiratet, wünscht sich aber keine Ehe zu zweit, sondern eine Verantwortungsgemeinschaft mit mehreren Freunden. Ihr Partner könnte dann etwa ein Kind mit einer gemeinsamen Freundin bekommen. Wie soll das ablaufen?

Die Stuttgarterin Ida Liliom hat einen Partner, will aber auch ihre Freunde in ihr Familienleben einbeziehen. Foto: PR/Privat

