OLG Stuttgart: Darum muss eine Influencerin Bußgeld in Höhe von 9.500 Euro zahlen

Darum muss eine Influencerin Bußgeld in Höhe von 9.500 Euro zahlen

1 Gerichtsgebäude des OLG Stuttgart. Das Gericht hat eine Influencering zu einem Bußgeld in Höhe von 9.500 Euro verurteilt (Symbolfoto). Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-im

Eine Influencerin aus Baden-Württemberg muss ein Bußgeld in Höhe von 9.500 Euro zahlen. Der Grund: Die Influencerin auf ihrem Instagram-Kanal Werbung nicht als solche gekennzeichnet hat.











Eine Influencerin aus Baden-Württemberg muss wegen fehlender Werbekennzeichnungen in ihrem Instagram-Kanal ein Bußgeld in Höhe von 9.500 Euro zahlen. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart entschieden. Das OLG habe am 12. Februar die Rechtsbeschwerde der Betroffenen gegen das Urteil des Amtsgerichts Stuttgart als unbegründet verworfen, sagte eine OLG-Sprecherin auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd). Damit sei das Urteil des Amtsgerichts vom 11. November 2022 bestätigt worden. Der Beschluss des OLG sei rechtskräftig. (AZ: 6 ORbs 24 Ss 89/23)