Sie fragen sich, was es kosten würde, die alte Gas- oder Ölheizung auszutauschen? Hier finden Sie einen groben Kostenvergleich.

Die Kosten für den Austausch einer Heizung können je nach Art des Systems erheblich variieren. Neben den Anschaffungskosten spielen auch die laufenden Betriebskosten eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Gesamtkosten und der Amortisationsdauer. Darüber hinaus sollten Aspekte wie die zukünftige Verfügbarkeit des Energieträgers, die Preisentwicklung und die Möglichkeit einer staatlichen Förderung bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Die Investitionskosten für eine neue Heizung können laut dem Verbraucherportal co2online.de zwischen 6.000 und 35.000 Euro inklusive Einbau liegen, abhängig von der gewählten Heizungsart.

Um die Amortisationsdauer einer neuen Heizung zu bestimmen, müssen die eingesparten Betriebskosten den Anschaffungskosten (abzüglich möglicher Förderungen) gegenübergestellt werden. Erst wenn die eingesparten Kosten die Anschaffungskosten übersteigen, hat sich die Heizung amortisiert. Die jährlichen Betriebskosten variieren je nach Heizungsart. Beispielsweise liegen die Betriebskosten einer Wärmepumpe nach Angaben von co2online bei rund 1.280 Euro pro Jahr, während für eine Gasbrennwertheizung mit etwa 1.230 Euro pro Jahr zu rechnen ist. Zusätzlich zu den Heizkosten können weitere Betriebskosten wie Wartungskosten hinzukommen, die je nach Heizungsart unterschiedlich ausfallen.

Heizungsarten im Kostenvergleich

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle der co2online, die je einen Schätzwert für die Kosten des Einbaus verschiedener Heizungsarten liefert:

Heizungsart Kosten Einbau in Euro Heizkosten pro Jahr in Euro Sonstige Betriebskosten in Euro Wärmepumpe 12.000-33.000 1.280 150 Holzpellets 17.000-25.000 895 400 Solarthermie 8.000-10.000 0 90 Gasbrennwert 6.000-9.000 1.230 220 Blockheizkraftwerk 15.000-30.000 N. N. 400 Brennstoffzelle 30.000-35.000 N. N. 400 Fernwärme 3.000-8.000 1.540 0 Heizöl 6.000-18.000 1.010 175

Hinweis: In diesen Kosten sind mögliche staatliche Förderungen noch nicht inbegriffen. Die co2online schreibt, dass bis auf Öl- und Gasheizungen alle anderen Heizsysteme in der Regel vom Staat gefördert werden. Je nach System kann die Heizungsförderung bis zu 40 Prozent betragen, so die co2online. Das würde sich natürlich positiv auf die Gesamtkosten auswirken. Der Fördermittelcheck der co2online kann hier einen ersten Überblick über die möglichen Fördergelder liefern.