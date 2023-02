Nico Lauxmann tritt bei der OB-Wahl in Kornwestheim an

Oberbürgermeisterwahl in Kornwestheim

Der erste Kandidat steht schon vor Beginn der Bewerbungsfrist fest. Die CDU stellt sich hinter den Schwieberdinger Bürgermeister Lauxmann. Sein Gaildorfer Kollege und Parteifreund Frank Zimmermann wird nicht antreten.









Jetzt liegen die Karten auf dem Tisch. Die CDU Kornwestheim stellt sich hinter den Schwieberdinger Bürgermeister Nico Lauxmann und nicht hinter seinen Gaildorfer Kollegen Frank Zimmermann. Beide CDU-Männer hatten ihr Interesse an einer Kandidatur bei der OB-Wahl signalisiert. Zimmermann bereits im November. Am Dienstagmorgen ließ er jedoch wissen, dass er bei der Wahl am 25. Juni nicht antreten werde. Die Stelle wird im Staatsanzeiger am 3. März ausgeschrieben.

Das Wichtigste sei, dass Kornwestheim ein gutes Stadtoberhaupt bekomme, so Zimmermann. Er könne jedoch die lokalen politischen Rahmenbedingungen, die sich vor der Stellenausschreibung ergeben hätten, nicht außer Acht lassen. Die CDU habe ihm vor ein paar Tagen eröffnet, dass man zwar noch keine Entscheidung getroffen habe, es aber eine Tendenz gebe, Lauxmann zu unterstützen. „Ich ziehe nicht den Schwanz ein, aber wenn ich von meiner eigenen Partei so ein Signal bekomme, dann muss ich das berücksichtigen. So ein Wahlkampf kostet ja auch Geld.“

Anerkennung über Parteigrenzen hinweg

Ein paar Stunden, nachdem Zimmermann seinen Rückzieher verkündet hat, geht dann auch die Kornwestheimer CDU aus der Deckung. Die positive Entwicklung der Stadt müsse fortgesetzt werden, so CDU-Fraktionschef Hans Bartholomä. „Uns war es wichtig, dass Kornwestheim einen möglichen künftigen OB bekommt, der bewiesen hat, dass er über Parteigrenzen hinweg Anerkennung genießt.“

Man habe keinen CDU-Kandidaten gesucht, sondern das bestmögliche Profil für die Stadt und ihre Bürger. Man brauche einen Verwaltungsmanager – idealerweise mit Bürgermeistererfahrung, betont der Stadtverbandsvorsitzende Sven Waldenmaier. „Und wir brauchen eine Persönlichkeit, die mit Überparteilichkeit, Transparenz und Bürgernähe die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die städtische Belegschaft sowie alle Stadtratsfraktionen in die wichtigen Projekte einbindet. In dieser Hinsicht haben uns besonders die positiven Rückmeldungen aus Schwieberdingen über die Parteigrenzen hinweg beeindruckt.“ Zimmermanns Entscheidung respektiere man. Dass der Fokus auf einem Kandidaten liege, sei zu begrüßen.

Nico Lauxmann sagt, er wolle durch gute Argumente, dazu regelmäßige Bürgerbeteiligung und nicht zuletzt Zuverlässigkeit überzeugen und nicht Kraft Amtes. Und auch nicht Kraft Parteimitgliedschaft. „Ein Oberbürgermeister muss über Parteigrenzen hinweg denken und arbeiten, denn Kommunalpolitik hat sich immer an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort zu orientieren. Diese Grundsätze haben ich seit fast zehn Jahren als Bürgermeister in Schwieberdingen gelebt und würde dies gern in der Stadt Kornwestheim fortsetzen.“

Er habe bereits sehr gute Gespräche mit Fraktionen gehabt, weitere seien in Terminierung. „Und natürlich freue ich mich sehr über die Zustimmung aus der CDU-Fraktion und zolle dem Schritt von Kollege Zimmermann großen Respekt.“ Bereits am 4. März, gleich zu Beginn der offiziellen Bewerbungsfrist, will sich der 47-Jährige im Rahmen eines Kennenlerntages bei den Kornwestheimern vorstellen.

Ob Kadir Koyutürk, Leiter der Stabsstelle Soziales und Teilhabe im Kornwestheimer Rathaus, ebenfalls antreten wird, will dieser in zwei, drei Wochen entscheiden. Aussagen anderer potenzieller Kandidaten würde in seiner Entscheidungsfindung aber keine Rolle spielen, betont er.