Das Interesse an der Kandidatenvorstellung der Stadt Kornwestheim zur Oberbürgermeisterwahl am Dienstagabend im Kultur- und Kongresszentrums war erwartungsgemäß groß. Der Festsaal mit 700 aufgestellten Stühlen reichte nicht aus und auch im Theatersaal, in den die Veranstaltung übertragen wurde, waren etwa ein Dreiviertel der 350 Stühle belegt.

Das Prozedere hatte der Wahlausschuss festgezurrt: Die Kandidaten ziehen Lose, die die Reihenfolge der Bewerbungsreden festlegen. Jeder hat 15 Minuten Zeit. Anders als bei den meisten kommunalen Vorstellungsrunden bei Bürgermeisterwahlen durften Nico Lauxmann, Kadir Koyutürk, Markus Kämmle, Stefan Duscher, Zennure Funke-Ulusoy und Thomas Hornauer jedoch im Saal bleiben und den Redebeiträgen ihrer Konkurrenten zuhören.

Doch noch bevor der Abend offiziell begann, sorgte Thomas Hornauer für den ersten Eklat. Der 62-Jährige, der sich selbst königliche Heiligkeit nennt und auf der Videoplattform Tiktok mit seinen Livestreams Hunderttausende erreicht, warf der Stadtverwaltung vor, zu selektieren. Seine Fans würden bewusst aus dem Festsaal ausgeschlossen und in den Theatersaal verbannt, weil man keine Jugendlichen in dem Raum haben wolle, in dem er seine Rede halte.

Oberbürgermeisterin Ursula Keck, die den Abend moderierte, wies den Vorwurf zurück. Eine Selektion habe nicht stattgefunden, es sei von Anfang an klar gewesen, dass man in den Theatersaal ausweiche, wenn der Festsaal voll sei. Hornauer redete sich in Rage, bezichtigte Keck der Lüge und kündigte an, seine Rede nicht im Fest- sondern im Theatersaal zu halten.

Die Kornwestheimer lösten die Situation auf ihre Art

Die Kornwestheimer lösten die Situation auf ihre Art. Sie klatschten zwei Minuten lang so laut, dass Thomas Hornauers Vorwürfe und Verschwörungstheorien nicht mehr zu hören waren. Das Volk verweigerte dem „König“ die Gefolgschaft und seine „königliche Heiligkeit“ trat am Ende dann doch im Festsaal ans Mikrofon.

In seiner viertelstündigen Redezeit watschte der schillernde Unternehmer aus Plüderhausen dann alle ab: die „spießigen Schwaben“, die Medien, die „doofen“ Briefwähler, die bereits ihre Stimme abgegeben haben, all jene, die ihre GEZ-Gebühr bezahlen ebenso wie jene, die sich gegen das Coronavirus impfen haben lassen. Die Zuhörer reagierten mit Buh-Rufen und erneutem lauten Klatschen zum Übertönen.

Hornauer nahm’s gelassen wurde am Ende der dreieinhalbstündigen Veranstaltung in seinem Schlussstatement sogar noch versöhnlich. Er hatte seinen Auftritt und nahm für sich sogar in Anspruch, die Fernsehkameras nach Kornwestheim gebracht zu haben. „Hätte ich nicht so eine Welle gemacht, wäre der SWR heute nicht hier.“