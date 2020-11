Wer wird Oberbürgermeister von Stuttgart? Auch beim zweiten, dem entscheidenden Wahlgang an diesem Sonntag präsentieren der Online-Sender Stuggi TV gemeinsam mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten den Livestream zur OB-Wahl.

Stuttgart - Ein langer Wahlkampf um den Oberbürgermeisterposten in Stuttgart geht an diesem Sonntagabend zu Ende. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, dann ist die Entscheidung gefallen, wer Nachfolger von OB Fritz Kuhn (Grüne) wird. Auf unsere Online-Seite werden wir Sie über den Gang der Dinge auf dem Laufenden halten. Außerdem berichten wir live aus dem Wahlstudio von Stuggi.TV und Stuttgarter Zeitung/Nachrichten. Die drei aussichtsreichsten Kandidaten Frank Nopper (CDU), Marian Schreier und Hannes Rockenbauch (SÖS) werden sich in unserem Studio in den Design Offices Eberhardhöfe in Stuttgart-Mitte zum Wahlausgang äußern.

Weggefährten erzählen

In kurzen Einspielern kommen zudem Protagonisten zu Wort, die die drei Kandidaten besonders gut kennen. Klaus Nopper erzählt Geschichten von seinem großen Bruder Frank aus den Jugendtagen. Zudem haben wir Amelie Stegmüller, die ehemalige Ehepartnerin von Marian Schreier, zu einem Gespräch getroffen. Der langjährige StN-Kolumnist Joe Bauer gibt Einblicke, wie sein „guter Freund“ Hannes Rockenbauch wirklich tickt.

Drinnen im Studio, draußen in der Stadt

Ab 19:05 Uhr meldet sich Moderator David Rau (Chefredakteur Stuggi.TV) aus dem Wahlstudio. Zudem schalten wir mehrfach zu unserem Reporter Tom Hörner (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten), der sich von verschiedenen Orten aus der Stadt melden wird. Die Sendung können Sie hier verfolgen.

