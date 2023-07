1 Frank Nopper, OB-Kandidat der CDU, im Februar bei seiner Vorstellung durch die CDU. Im Hintergrund Roland Schmid, Chef der parteiinternen Findungskommission. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der OB-Kandidat Frank Nopper hat das bürgerliche Lager weitgehend hinter sich. Das erfreut seine Parteifreunde. Aber wie geht es jetzt weiter?









Stuttgart - Der Christdemokrat Frank Nopper hat bei der OB-Wahl am 8. November ein eher schlechtes Ergebnis erzielt, vergleicht man es mit den Resultaten der CDU-Kandidaten bei ersten Wahlgängen in Stuttgart seit Kriegsende. Mit 31,8 Prozent blieb er 2,7 Punkte hinter dem Ergebnis, das der mit dem CDU-Ticket gestartete, später doch nicht erfolgreiche parteilose Kandidat Sebastian Turner vor acht Jahren geholt hatte. Und 3,4 Punkte blieb Nopper hinter dem Vergleichswert von Wolfgang Schuster im Jahr 1996 zurück. Doch all das wird davon überdeckt, dass der Backnanger OB am Sonntag die Kandidatin der grünen Dauerrivalen, Veronika Kienzle, um satte 14,6 Prozentpunkte hinter sich lassen konnte.