OB-Wahl in Ditzingen

Michael Makurath kann mit seinem Ergebnis sehr zufrieden sein. Für die Demokratie ist die relativ hohe Wahlbeteiligung in der Stadt an der Glems ein gutes Zeichen.









Dass der Oberbürgermeister auch in Zukunft Michael Makurath heißt, daran hat in Ditzingen niemand ernsthaft gezweifelt. Gleichwohl kann es der langjährige Verwaltungschef durchaus als Erfolg verbuchen, dass er die 90-Prozent-Latte abermals überwunden hat – und das bei einer mehr als 13 Prozent höheren Wahlbeteiligung als noch vor acht Jahren. Makurath hat in der Öffentlichkeit mit seiner Bekanntheit gepunktet, im politischen Umfeld mit seiner ausgleichenden und sachbezogenen Art.