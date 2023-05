Neues Restaurant in Stuttgart-Mitte

Das Restaurant Heaven’s Kitchen ist eine der angesagtesten Adressen in der Stadt. Die Betreiberin Tanja Goldstein und ihr Team haben mit ihrem Zero-Waste-Konzept jüngst den Gastrogründerpreis erhalten. Die Kompostieranlage steht im Keller, auf der Karte gibt es ausschließlich vegane Gerichte. Eröffnet wurde im September 2022 mit einem Frühstücksangebot, dann kam ein feiner Lunch dazu, der schon viele Fans hat, und jetzt folgt an Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend ein Erlebnis, das auf den Namen „Heaven’s 7 Senses“ hört. Und es geht hier wirklich um viele Sinne, ums Schmecken in erster Linie.