6 Inhaber Khanh Nguyen zeichnet höchstpersönlich für die Gerichte aus der Küche im Gin Sushi in Degerloch verantwortlich. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Viel mehr als klassisches Sushi gibt es im neuen asiatischen Lokal in Stuttgart-Degerloch. Und der Restaurantbesuch lohnt sich, findet unsere Testesserin Kathrin Waldow.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für die Menschen in Degerloch dürfte das neue Lokal Gin Sushi eine wahre Bereicherung sein. Noch vielfältiger ist damit das kulinarische Angebot in dem höher gelegenen Stuttgarter Stadtteil geworden. Zumal das kulinarische Niveau des Restaurants der Höhenlage das Wasser reichen. Khanh Nguyen ist vor einigen Monaten mit seinem Team ins ehemalige Lokal Amsterdam an der Epplestraße einzogen. Der Sushi-Koch steht selbst in der Küche und hat sich mit seinen Kreationen seit der Neueröffnung einen sehr guten Ruf erarbeitet. In dem stilvoll mit gerahmtem Moos und Malerei an den Wänden eingerichteten Restaurant, in dem dennoch lockerere Atmosphäre herrscht, gibt es neben der reichlichen Auswahl an teils klassischen, teils sehr kreativen Varianten von gerolltem Reis auch andere Gerichte: Salate, Poké Bowls und vietnamesische Spezialitäten inklusive Kaffee.