1 Postbote Vlatko Dimitrovski ist derzeit mit einem Rechtslenker unterwegs. Foto: /privat

Etwa 1300 Fahrzeuge der Deutschen Post haben mittlerweile das Lenkrad auf der rechten Seite. Auch in Vaihingen an der Enz ist das neue Modell unterwegs. Was bringt es?















Vlatko Dimitrovski ist einer der ersten Postzusteller im Landkreis Ludwigsburg, dessen Fahrzeug das Lenkrad auf der rechten Seite hat. Der 37-Jährige ist als Springer in Vaihingen für mehrere Zustellbezirke zuständig, sein Schwerpunkt liegt aber in der Innenstadt. Und dort kommt es nicht selten vor, dass er an viel befahrenen Straßen anhalten und aussteigen muss. „Wenn man wie gewöhnlich auf der linken Seite aussteigt, muss man als Zusteller immer aufpassen, dass man nicht überfahren wird. Mit meinem Rechtslenker steige ich jetzt nicht mehr auf der Fahrbahnseite aus, sondern gleich auf dem Gehweg“, so Dimitrovski. Dadurch fühle er sich beim Arbeiten sicherer.

Mehr Sicherheit für Zusteller

Die Deutsche Post hat allein am Zustellstützpunkt Vaihingen bereits drei Fahrzeuge im Einsatz, bei denen der Fahrer auf der rechten Seite sitzt. Bundesweit sind 1300 der sogenannten Rechtslenker unterwegs. Die Deutsche Post will damit mehr Sicherheit beim Ein- und Aussteigen für ihre Mitarbeiter gewährleisten. Eine zweitägige Einweisung inklusive Testfahrten soll die Zusteller auf das neue Auto einstimmen.

Vlatko Dimitrovski fährt nun schon seit zwei Monaten mit dem speziellen Auto. „Die Einweisung auf das Fahrzeug hat hier vor Ort prima funktioniert“, sagt er. „Das Fahren auf der ‚falschen’ Seite ist zwar anfangs etwas gewöhnungsbedürftig und erfordert gerade in der ersten Zeit noch besondere Aufmerksamkeit, aber man gewöhnt sich doch recht schnell daran.“ Bis zu 150 Paket- und mehrere hundert Briefsendungen täglich bringt er so in Vaihingen zu ihren Empfängern.