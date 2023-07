15 Trug in diesem Sommer nur kurz die Trainingskluft des FC Bayern: Alexander Nübel wechselt von der AS Monaco zum VfB Stuttgart. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die letzten Stammtorhüter des VfB. Foto: IMAGO/MIS/IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der Neue im VfB-Tor war einst der meistgehypte Keeper Deutschlands. Nach zwei Jahren in Monaco ist es ruhig geworden um Alexander Nübel. Die Einschätzungen zu seiner Klasse fallen unterschiedlich aus.









Am Wochenende wurden in München die letzten Details des Deals verhandelt, dann war klar: Alexander Nübel wechselt für ein Jahr zum VfB Stuttgart. An diesem Dienstag soll der 26-Jährige den Medizincheck bestreiten, anschließend der Transfer bekannt gegeben werden. Die Leihgebühr beträgt eine Million Euro, Nübel nimmt Abstriche beim Gehalt in Kauf. Am Mittwoch wird er bereits ins VfB-Training einsteigen.