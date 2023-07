Der VfB Stuttgart steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Alexander Nübel. Der Torhüter des FC Bayern München wird für eine Saison ausgeliehen. Nach Informationen unserer Redaktion wird der 26-Jährige am Dienstag den Medizincheck beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten absolvieren. Danach soll Nübel den neuen Vertrag unterschreiben.

Die Leihgebühr für den Schlussmann liegt bei einer knappen Million Euro. Nübel selbst ist wohl bereit, auf Gehalt zu verzichten, um beim VfB im Tor zu stehen. Er erhält den Status der Nummer eins. Eine Kaufoption gibt es nicht. Den Durchbruch in den Verhandlungen erzielten die Verantwortlichen am Sonntag in München.

Lesen Sie auch

Der Stuttgarter Sportdirektor Fabian Wohlgmuth war nach dem Testspiel in Oberhaching am Samstagabend gegen Vitesse Arnheim (2:1) und dem anschließenden Mannschaftsabend in München wohl gleich in der bayerischen Metropole geblieben, um mit dem Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und dem Technischen Direktor Marco Neppe zu verhandeln.

Jetzt herrscht Einigkeit. Beim VfB auch darüber, dass Nübel das Team für eine Saison verstärken soll. Denn dahinter steht das Eigengewächs Dennis Seimen. Der 17-Jährige soll noch ein Lehrjahr als Ersatzmann absolvieren, ehe er den Sprung auf die große Bühne vollzieht. Diesen Plan mit dem Toptalent verfolgt der Stuttgarter Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle schon länger. Die Entwicklung von Seimen soll nicht blockiert werden – jedenfalls nicht durch einen langfristig besetzten Kaderplatz.