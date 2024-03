Wenn Kinder in Stuttgart die Macht hätten

7 Sehnsucht nach Abkühlung: Die Anträge der Kinder zeigen, wie sehr sie unter der Hitze und Luft im Kessel leiden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

200 Grundschüler haben aufgeschrieben, was sie in Stuttgart ungerecht finden und welche Ideen sie für die Natur haben. Die Ideen dürften auch vielen Erwachsenen aus dem Herzen sprechen.











Die Kinder in Stuttgart beschönigen nichts. Die Luft in der Stadt sei „schlecht“, es sei „viel zu heiß im Sommer“ und die Menschen „produzieren viel zu viele Abgase“. Bei der Kinderversammlung haben 200 Acht- bis Zehnjährige Ideen gesammelt, was sie sich für mehr Gerechtigkeit sowie für die Natur und Umwelt wünschen.