Auf einen Debütanten in der Startelf hat sich Julian Nagelsmann festgelegt. Maximilian Mittelstädt wird an diesem Samstag (21 Uhr/ZDF) im Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich von Anfang an auf dem Platz stehen. Das bekräftigte der Bundestrainer. Doch wie stehen die Chancen der anderen nominierten Profis vom VfB Stuttgart entweder in Lyon oder am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt gegen die Niederlande zu einem Länderspieleinsatz zu kommen?