Maximilian Mittelstädt soll an diesem Samstag von Beginn an für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Das gab es aus VfB-Sicht lange nicht.

Schon bei der Nominierung war Julian Nagelsmann voll des Lobes: Maximilian Mittelstädt sei „aktuell der stabilste Linksverteidiger der Bundesliga“, sagte der Bundestrainer vergangene Woche über den Außenspieler des VfB Stuttgart. Nun lässt Nagelsmann seinen Worten Taten folgen – und will Mittelstädt an diesem Samstag (20.45 Uhr) gegen Frankreich gleich in seinem ersten Länderspiel von Beginn an aufs Feld schicken, wie er auf der Pressekonferenz vor der Partie bestätigte.

Damit kommt es zu einem fast schon vergessenen Gefühl aus Bad Cannstatter Perspektive: Dass zuletzt ein Stuttgarter Spieler die deutsche Nationalhymne bei einem A-Länderspiel vor Anpfiff auf dem Rasen hörte, liegt schon fast neun Jahre zurück.

Nach Antonio Rüdiger war der VfB lange nicht beim DFB-Team vertreten

Der damalige VfB-Profi ist noch immer dabei im Kreis der deutschen Mannschaft: Im Juni 2015 spielte Antonio Rüdiger in einem Testspiel gegen die USA (1:2) in Köln über 90 Minuten als rechter Innenverteidiger durch – kurz nachdem er mit dem VfB am letzten Bundesliga-Spieltag mit einem 2:1 beim SC Paderborn den Klassenverbleib in der Bundesliga geschafft hatte. Es war Rüdigers sechstes Länderspiel, bei seinem siebten stand er schon nicht mehr in Diensten des VfB: Im August 2015 wechselte der Verteidiger im Alter von 22 Jahren zum italienischen Erstligisten AS Rom.

Juni 2015: In Antonio Rüdiger (hintere Reihe, 3.v.l.) steht zum bis heute letzten Mal ein VfB-Profi in der DFB-Startelf. Foto: imago/Horstmüller

Danach war der VfB lange kein Faktor im Nationalteam, ehe im vergangenen Jahr erst Josha Vagnoman und dann Chris Führich ihr Debüt gaben. In den anstehenden Länderspielen am Samstag gegen Frankreich und am Dienstag gegen die Niederlande könnten neben Mittelstädt in Person von Verteidiger Waldemar Anton und Stürmer Deniz Undav noch zwei weitere Stuttgarter zu ihrem ersten Länderspiel für Deutschland kommen.

Eindrücke von den DFB-Trainingseinheiten der vergangenen Tage mit den vier VfB-Profis Mittelstädt, Anton, Führich und Undav sehen Sie in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken.