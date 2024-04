1 Folgt Cem Özdemir auf Winfried Kretschmann? Die Frage bleibt offen. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Grünen im Südwesten haben einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Aussicht, schreibt die „Bild“-Zeitung. Cem Özdemir dementiert. Doch ganz so einfach ist das nicht..











Es liegt wohl in der Natur der Sache, dass, je länger sich etwas hinzieht, der Raum für Spekulationen wächst. So auch in der Frage der Spitzenkandidatur der Grünen für die Landtagswahl 2026. Schon wenige Wochen nach der Landtagswahl 2021 stand die Frage im Raum: Wer folgt auf Winfried Kretschmann, wenn er nach seiner dritten Legislaturperiode im Alter von dann 78 Jahren nicht mehr für die Grünen antreten will?