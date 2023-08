1 Der Stuttgarter Königsbau zieht viele Menschen an – vor allem nachts allerdings in jüngster Zeit auch eine kriminelle Klientel. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Die Vergewaltigung einer jungen Frau auf der Königstraße hat das Sicherheitsgefühl vieler Menschen erschüttert – und neue Diskussionen über die Lage in der Stuttgarter Innenstadt ausgelöst. Erste Schritte stehen fest.









Bisweilen kann ein einziger Vorfall das Fass vollends zum Überlaufen bringen. Schon in den vergangenen Monaten haben sich Meldungen über nächtliche Straftaten aller Art in der Stuttgarter Innenstadt, vor allem am Königsbau, gehäuft. Immer wieder ging es dabei auch um die Belästigung von Frauen durch kleinere Gruppen von Männern. Doch eine Tat vom vergangenen Samstag erschüttert nun die Stadtgesellschaft vehement – von der Partygängerin bis zur Politik.