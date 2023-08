1 In der Stuttgarter Innenstadt und auf der Königstraße sind normalerweise auch bei Nacht zahlreiche Menschen unterwegs – dennoch kam es zu einer Vergewaltigung. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Vorfall hat bei vielen Menschen Entsetzen ausgelöst: Eine junge Frau wird nachts auf der Königstraße von drei Männern überfallen, einer von ihnen vergewaltigt sie. Es steht die Frage im Raum: Wie kann das dort passieren?









Sexuelle Belästigungen, Nötigungen, gar Vergewaltigungen – solche Meldungen gibt es nicht selten in Stuttgart, gerade nachts in der Innenstadt. Doch ein Vorfall am vergangenen Samstag schockiert viele Menschen jetzt besonders. Da ist eine junge Frau auf der Königstraße vergewaltigt worden. Zwar um 4 Uhr morgens, aber auf der Prachtmeile der Stadt, die am Wochenende auch um diese Uhrzeit meistens noch von Nachtschwärmern belebt ist. Es drängt sich die Frage auf: Wie konnte das dort unbemerkt passieren?