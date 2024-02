Nach Ausschreitungen in Biberach: Initiator des politischen Aschermittwochs kritisiert Strobl

1 Eugen Schlachter kritisiert in einem offenen Brief unter anderem die technische Ausrüstung der Beamten. Foto: dpa/A2411 Norbert Försterling

Der frühere Landtagsabgeordnete Eugen Schlachter, der vor fast 30 Jahren den politischen Aschermittwoch der Grünen ins Leben gerufen hat, kritisiert nach den Zwischenfällen in Biberach in einem offenen Brief den Innenminister.











Nachdem der politische Aschermittwoch der Grünen in Biberach aufgrund ausufernder Demonstrationen geräumt wurde, hat sich Eugen Schlachter zu Wort gemeldet. Der ehemalige Landtagsabgeordnete der Grünen rief die Veranstaltung des politischen Aschermittwochs 1996 ins Leben. In einem offenen Brief fordert er den Innenminister Thomas Strobl (CDU) zu einer schonungslosen Aufarbeitung der Zwischenfälle auf. Im Landtag solle zudem öffentlich darüber berichtet werden. Der Innenminister hatte bereits am Mittwoch angekündigt, den Innenausschuss im Landtag und das Kabinett informieren zu wollen.