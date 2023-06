1 Die Ermittlungen nach der Attacke auf dem Altbacher Friedhof dauern an. Foto: SDMG/ Kohls

Der 23-Jährige, der am Freitag einen Sprengkörper auf eine Trauerfeier in Altbach geworfen haben soll, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft und konnte vernommen werden. Nachdem er von Gästen der Trauerfeier verprügelt worden war, war er zunächst zu schwer verletzt, um auszusagen.









Nach der Attacke auf eine Trauergemeinde in Altbach am Freitag sitzt der 23-Jährige, der der Tat verdächtig wird, mittlerweile in Untersuchungshaft. Das gaben Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag bekannt. Demnach erließ das Amtsgericht Stuttgart bereits am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er wird der Mitteilung zufolge des versuchten Totschlags, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt.