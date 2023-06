1 Am Freitag warf ein Mann in Altbach einen explosiven Gegenstand auf eine Trauergemeinde. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Bei einer Beerdigung in Altbach wirf ein Mann einen explosiven Gegenstand auf eine Trauergemeinde. Fünf Menschen werden verletzt. Der Tatverdächtige ist derzeit nicht vernehmungsfähig.









Nach der Attacke auf eine Trauergemeinde in Altbach, bei der fünf Menschen verletzt wurden, ist der Tatverdächtige nicht vernehmungsfähig. Er soll am Freitag einen explosiven Gegenstand in die Menge geworfen haben. Der 23-Jährige sei schwer verletzt und werde in einer Klinik behandelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Samstag. Trauergäste hatten den jungen Mann nach dem Angriff verfolgt und so schwer verprügelt, dass er ins Krankenhaus geflogen wurde.