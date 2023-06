1 Der Altbacher Friedhof am Sonntagvormittag: Die Ermittler sind weg. Die Absperrbänder geblieben. Foto: /Greta Gramberg

Nach dem Böllerwurf auf eine Trauergesellschaft am Freitag in Altbach sind offenbar noch viele Fragen offen. Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft schließen Verbindungen zu Schüssen in der Region zumindest nicht aus. Besucher des Friedhofs sind fassungslos.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sonntagvormittag in Altbach: Die Sonne scheint, es gibt wenig Verkehr, stille Idylle in der 6000-Einwohner-Gemeinde. In der evangelischen Christuskirche werden in einem Gottesdienst Kinder getauft, auf dem benachbarten Friedhof pflegt eine Frau das Grab ihrer Eltern. Nur die im Wind flatternden, rot-weißen Absperrbänder der Polizei, die an verschiedenen Stellen angebracht und teilweise wieder abgerissen wurden, erinnern daran, was am Freitag gegen 12 Uhr hier geschehen ist: Auf eine Trauergesellschaft war ein explosiver Gegenstand geworfen worden, fünf Menschen wurden verletzt. Zu den Hintergründen der Tat ist bislang nichts bekannt, ein 23-Jähriger wird verdächtigt. Der junge Mann konnte nach Angaben vom Samstag vorerst nicht vernommen werden, weil einige der Gäste der Trauerfeier ihn verfolgt und so schwer verprügelt hatten, dass er ins Krankenhaus geflogen werden musste.