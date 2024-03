Nach Angriff auf Kandidat in Amtzell: Schreckt der Vorfall die anderen Nominierten der Grünen ab?

Nach Angriff auf Kandidat in Amtzell

1 Hatte der Angriff auf einen Kandidaten der Grünen in Amtzell einen politischen Hintergrund? Dazu ermittelt der Staatsschutz. (Symbolbild) Foto: imago//Ulmer

Nach dem Angriff auf einen Grünen-Kandidaten in Amtzell (Kreis Ravensburg) sorgt sich der Kreisvorsitzende, dass der Vorfall die anderen Nominierten für die Kommunalwahl einschüchtern könnte.











Eigentlich wollten die Grünen in diesem Jahr ihre Premiere in Amtzell feiern: Denn noch nie hat die Partei in dem kleinen 4300-Einwohner-Ort im Kreis Ravensburg eine Liste für die Gemeinderats-Wahl gestellt. Doch die Vorfreude auf die Premiere bei der Kommunalwahl im Juni ist seit vergangener Woche getrübt: Weil einer der Nominierten für die Grünen-Liste Opfer eines Angriffs wurde. Ein 57 Jahre alter Mann hatte den 37-Jährigen auf dessen Privatgelände erst beleidigt und dann geschlagen. Passte dem Angreifer die Parteipräferenz des Opfers nicht? Dazu ermittelt der Staatsschutz.