1 Jürgen Kohnemann will seinen Müll nicht vom AWB entsorgen lassen. Er fährt seine volle Tonne zu einem Entsorgungsbetrieb seiner Wahl. Foto: Giacinto Carlucci

Ein Göppinger liegt seit mehr als eineinhalb Jahren im Clinch mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb. Auch Zwangsgelder stimmen ihn nicht um.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Jürgen Kohnemann gibt nicht klein bei: Seit Januar vergangenen Jahres weigert sich der Göppinger, Müllgebühren zu zahlen. Mit der Entscheidung des Kreistags, die Müllentsorgung an einen neuen Dienstleister zu vergeben, war er nicht einverstanden. Er will auch weiterhin keine neue Mülltonne und keinen Chip in der Tonne, der die Anzahl der Leerungen zählt. Seinen Müll entsorgt er bei einem nach seinen Angaben „zuverlässigen Entsorger“ – aber nicht über den kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB).