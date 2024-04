1 Nach einer Morddrohung gegen einen Fußballschiedsrichter haben Ermittler einen Tatverdächtigen ermittelt (Symbolfoto). Foto: dpa/Soeren Stache

Nach einem Drittliga-Fußballspiel erhält der Unparteiische eine anonyme Todesdrohung per E-Mail. Nun ist den Fahndern ein junger Mann aus Bielefeld ins Netz gegangen.











Link kopiert



Nach einer Morddrohung gegen Fußballschiedsrichter Martin Speckner haben Fahnder einen Verdächtigen ermittelt. „Wenn wir wegen dir absteigen, wirst du sterben“, soll ein 22-Jähriger aus Bielefeld Speckner in einer anonymen Mail geschrieben haben, wie das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Dienstag mitteilten. Er soll ergänzt haben: „Wir finden dich eines Tages oder deine Kinder.“ Hinzugekommen seien massive Beleidigungen.