1 Die vier Nationalspieler des VfB könnten bald noch Zuwachs bekommen. Foto: imago// Herbertz

Die Sache wird bald diskutiert und entschieden: Möglicherweise erhöht sich die Kadergröße bei der Fußball-EM – mit Auswirkungen für die Profis des VfB Stuttgart?











Link kopiert



Zumindest offiziell ist die Sache klar – bisher. Bei der Fußball-EM in Deutschland im Sommer (14. Juni bis 14. Juli) dürfen die Nationaltrainer jeweils 23 Spieler in den Kader berufen – und nicht wie bei der EM 2021 und der WM 2022 drei mehr, also 26 Profis. Der niederländische Coach Ronald Koeman hat die Europäische Fußball-Union (Uefa) dafür kritisiert. „Nicht 26 Leute auswählen zu können, ist sehr merkwürdig – das ist absurd, dass man auf 23 zurückgeht“, sagte Koeman.