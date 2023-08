8 Neue Arten breiten sich in Deutschland aus – zum Beispiel die Tigermücke. Welche anderen Insekten oder Spinnentiere stechen oder beißen? Klicken Sie sich durch die Bildergalerie. Foto: dpa

Für die Natur sind Insekten und Spinnentiere wichtig, doch ihre Stiche oder Bisse können für Menschen ganz schön schmerzhaft sein. Wie erkennt man Zecken- oder Hornissenstiche? Und mit welchen Mitteln lassen sich Schmerzen lindern? Ein Überblick.









Stuttgart - Es surrt und brummt in den Blumen und Büschen: Mit dem Frühsommer sind auch Insekten und Spinnentiere wieder aktiv. Für die Umwelt erfüllen sie wichtige Funktionen. Doch den Menschen können sie auch Ärger bereiten – in Form von Juckreiz oder Schmerzen. Denn Bienen, Wespen, Mücken und Co können bekanntlich stechen. Was am besten gegen die unterschiedlichen Stiche hilft: Ein Überblick.