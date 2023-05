6 Geglückter Leuze-Neustart: Schwimmbadleiter Christian Müller Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Erst das Mineralbad Berg, jetzt das benachbarte Leuze: Es darf wieder in Mineralwasser gebadet werden. Ein Besuch bei den Frühschwimmern am Montagmorgen









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der drahtige Mann mit der Wurzelbürste strahlt. „Endlich“ ruft er, als ihn am Montagfrüh in der Kaltbadehalle der erste Duschstrahl trifft. Damit spricht er aus, was viele hier denken – angefangen von den freundlichen Damen an der Kasse. „Endlich“ ist an diesem Vormittag das meistgebrauchte Wort unter den Badegästen. Endlich hat das Mineralbad Leuze wieder geöffnet. Endlich wieder in Sprudelwasser baden. Endlich wieder Leuzeaner sein können. Nach mehr als einem halben Jahr Zwangspause.