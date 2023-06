22 Die Stuttgarter Arena wird bald einen anderen Namen tragen. Unabhängig davon befindet sie sich mitten in einer Umbauphase für die EM 2024. Wir haben alles Wissenswerte zum aktuellen Stand zusammengetragen. Die Namensgeschichte des Stadion findet sich in der Bildergalerie Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO

Die Mercedes-Benz-Arena befindet sich nicht nur in einer Umbauphase für die EM 2024. Sondern sie heißt auch bald anders. Wir haben alles Wissenswerte rund um das Stuttgarter Stadion zusammengetragen.









Der VfB Stuttgart hat an diesem Dienstag eine Nachricht großer Bedeutung kommuniziert. Porsche und MHP steigen bei den Schwaben ein, Mercedes Benz bleibt in verändertem Rahmen an Bord. Ein „historischer Tag“ (Präsident Claus Vogt) für den Club, der laut eigener Auffassung ein „Weltmarken-Bündnis“ (Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle) geschlossen hat. Man will nun mit den neuen Partnern eine Aufbruchstimmung rund um den Club entstehen lassen. „Aus der Region für die Region“ lautet das Motto.