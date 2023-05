1 Mit der sanierten Haupttribüne will der VfB Stuttgart von Ende 2024 an mehr Geld einnehmen. Allerdings steigt auch seine Belastung. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Landeshauptstadt springt bei der Finanzierung des Umbaus der Mercedes-Benz-Arena ein. Dadurch würden „vertretbare Kreditkonditionen“ gewährleistet, heißt es auf Anfrage.









Der VfB Stuttgart muss vom kommenden Jahr an als alleiniger Pächter erhebliche Summen für den Neubau der Haupttribüne in der Mercedes-Benz-Arena bereitstellen, unabhängig vom sportlichen Erfolg. Die Landeshauptstadt bewahrt den Bundesligisten dabei über die gemeinsame Stadion Neckar Park GmbH & Co. KG vor hohen Kreditzinsen. Über die Laufzeit geht es dabei wohl um etliche Millionen Euro.