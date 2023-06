23 Die neuen Sitze auf dem Unterrang sind zum Teil montiert. Foto: Stadion NeckarPark/Arnim Kilgus

Der Umbau der Mercedes-Benz-Arena schreitet weiter voran. Das wird auf der neuen Haupttribüne nun auch deutlich sichtbar.









Am 1. Juni war der VfB Stuttgart letztmals in der Mercedes-Benz-Arena aktiv. Nach dem Hinspiel in der Relegation gegen den Hamburger SV (3:0) wurden mit Hochdruck die Umbauarbeiten fortgesetzt – schließlich kostete die Teilnahme an den Entscheidungsspielen schon einige Tage der wertvollen Zeit.