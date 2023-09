1 Die Bierpreise könnten in diesem Jahr auf den Geldbeutel drücken. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Maß ist in diesem Jahr so teuer wie noch nie. Doch was ist, wenn man knapp bei Kasse ist und trotzdem eine gute Zeit auf dem Wasen haben möchte? Wir haben uns erkundigt.











Nun dauert es nicht mehr lange bis das Dirndl und die Lederhosen wieder aus dem Schrank gekramt werden. Denn am 22. September fällt der Startschuss für das 176. Cannstatter Volksfest. Und ein Thema sorgt bereits jetzt für Gesprächsstoff: Konkret der Bierpreis. Dieser ist in diesem Jahr nämlich so hoch wie noch nie. Fast 14 Euro muss man für eine Maß Bier auf dem Wasen bezahlen. Am teuersten mit 13,90 Euro ist es im Schwabenbräu-Zelt. Die günstigste Maß gibt es für 13,40 Euro beim Wasenwirt. Zum Vergleich: Letztes Jahr lag der teuerste Preis für eine Maß Bier noch bei 13,20 Euro. Doch was ist, wenn man trotz kleinem Geldbeutel nicht auf ein kaltes Bier und das halbe Hähnchen verzichtet möchte? Wo kann man auf dem Wasen Geld sparen?