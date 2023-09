1 Olaf Scholz: Der VfB Stuttgart schickt dem Bundeskanzler Genesungswünsche der besonderen Art. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Für diese Genesungswünsche braucht der Kanzler viel Sinn für Humor: Olaf Scholz, der wegen eines Sturzes beim Joggen eine Augenklappe trägt, regt die Fantasie der Nutzer im Onlinedienst „X“ (vormals Twitter) an. In zahlreichen Memes, das sind in den sozialen Medien verbreitete Bilder mit oft humoristischen Kommentaren, nehmen Menschen den SPD-Politiker im Piraten-Look aufs Korn.