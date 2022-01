1 So sieht es mancherorts derzeit im Kreis Ludwigsburg aus. Foto: privat/Katrin Wennagel

Die Müllabfuhr funktioniert nicht mehr: Dieser Eindruck ereilt derzeit an manchen Orten im Kreis Ludwigsburg Menschen, deren Tonnen ungeleert vor der Haustür stehen. Was ist der Grund dafür?















Kreis Ludwigsburg - Einigen Bewohnern im Kreis Ludwigsburg stinkt’s – und zwar gewaltig. Seit Tagen stehen dort in manchen Orten die Restmüll- und Bio-Tonnen an den Straßen – voll bis obenhin. Die relativ niedrigen Temperaturen haben bislang zwar nicht dazu geführt, dass sich aus den Tonnen tatsächlich unangenehmer Geruch breit macht. Dass niemand die Müllbehälter abgeholt hat, sorgt dennoch für Verdruss. Verärgerte Leser sprechen von einer „Zumutung“ oder einer „Schande“.

Seit dem Jahreswechsel ist der Entsorger Alba für die schwarzen und braunen Tonnen verantwortlich – und scheint damit zunächst einmal völlig überfordert. Mit neuem Personal, völlig neuen Routen und neuen Fahrzeugen seien „die Herausforderungen für das Abfuhrunternehmen ohnehin schon groß“, sagt AVL-Sprecher Markus Klohr und nimmt den neuen Dienstleister ein Stück weit in Schutz. Der Hauptgrund für die ausgefallenen Leerungen ist aber ein anderer.

Was tun, wenn die Tonne nicht geleert wurde?

Alba hat das ereilt, was wegen der Omikronvariante des Coronavirus schon befürchtet worden war: die Firma plagen „massive Personalausfälle“, weil sich die Mitarbeiter in Quarantäne begeben mussten. Schon in der ersten Januar-Woche waren vereinzelt Tonnen nicht geleert worden, in dieser Woche hat sich das Dilemma fortgesetzt. Besonders ärgerlich für die Besitzer der vollen Tonnen: Laut Alba können die Rückstände auch nicht durch zusätzliche Touren aufgeholt werden.

Wurden Tonnen bis zum 8. Januar nicht geleert, dann müssen die Betroffenen auf den nächsten Termin warten. Die Abfallsäcke dürfen dann auch neben die Behälter gestellt werden und werden kostenlos mitgenommen, verspricht die AVL. „Biomüll muss nun leider ausnahmsweise auch in Säcken über die Restmülltonne entsorgt werden“, sagt Markus Klohr. In Orten, in denen Rest- oder Biomüll erst in dieser Woche – also ab dem 10. Januar – abgeholt werden soll, bittet die AVL darum, noch einen Tag abzuwarten. Erst wenn es am Folgetag erneut keine Leerung gab, sollte dies bei der AVL reklamiert werden. Am besten auf der Website www.avl-ludwigsburg.de