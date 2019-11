Schlägerei in Bietigheim-Bissingen Männer fahren im schwarzen Mercedes vor und suchen Streit

In Bietigheim-Bissingen kam es am Freitagabend zu einem mysteriösen Zwischenfall: Drei Männer fahren in einem schwarzen Mercedes vor. Es kommt zu einer wüsten Schlägerei. Von den Autofahrern fehlt jede Spur.