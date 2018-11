Eurojackpot Millionen-Gewinn geht in den Kreis Esslingen

Von red/dpa/lsw 17. November 2018 - 12:32 Uhr

Der 90-Millionen-Eurojackpot war am Freitag in der finnischen Hauptstadt Helsinki geknackt worden. Foto: dpa

Ein Mann aus dem Kreis Esslingen hat mit einem Spieleinsatz von 20 Euro bei der europäischen Lotterie in der zweiten Gewinnklasse gewonnen. Es handele sich um den 15. Millionengewinn in Baden-Württemberg in diesem Jahr.

Kirchheim/Teck - Ein Tipper aus der Nähe von Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) erhält aus dem Eurojackpot einen Gewinn von rund 3,85 Millionen Euro. Der Schwabe habe mit einem Spieleinsatz von 20 Euro bei der europäischen Lotterie in der zweiten Gewinnklasse gewonnen, teilte die staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg am Samstag mit. Der Mann sei der Lottogesellschaft bekannt und erhalte den Betrag steuerfrei in den nächsten Tagen auf ein Konto seiner Wahl. Es handele sich um den 15. Millionengewinn in Baden-Württemberg in diesem Jahr.

Das Geld stammt aus einem zusätzlichen Gewinntopf, weil der Eurojackpot bei 90 Millionen Euro gedeckelt ist und nach zehn Wochen ohne Hauptgewinn übergelaufen war. Die 23 Millionen Euro aus dem Topf teilt sich der Baden-Württemberger mit fünf weiteren Gewinnern in Europa.

Der 90-Millionen-Eurojackpot war am Freitag in der finnischen Hauptstadt Helsinki geknackt worden. In der obersten Gewinnklasse gab es jeweils 18 Millionen Euro für Tipper aus Hamburg, Hessen, Spanien, Italien und Finnland, wie die Gesellschaft weiter mitteilte. Mit den Gewinnzahlen 13 - 15 - 18 - 39 - 45 und den beiden Zusatzzahlen 5 und 6 lagen die Spieler - oder Tippgemeinschaften - richtig. Der Spieler aus Baden-Württemberg hatte lediglich die eine Zusatzzahl 6 auf seiner digitalen Spielquittung, wie ein Lotto-Sprecher mitteilte.

Team kümmert sich nun um den frischgebackenen Millionär

Der Mann werde in die Lotto-Zentrale in Stuttgart eingeladen. „Hier gibt ein erfahrenes Team Verhaltenstipps für die erste Zeit nach dem erzielten Großgewinn“, sagte der Sprecher. 2016 räumte ein Spieler aus Baden-Württemberg 90 Millionen Euro ab - damals der höchste Gewinn in der deutschen Lottogeschichte.

Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hat die europäische Lotterie sechs Mal die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 90 Millionen Euro erreicht, davon drei Mal allein in diesem Jahr. Ist die Maximalsumme überschritten, fließt jeder weitere Euro in einen zweiten Jackpot. Jeweils exakt 3 848 561,50 Euro gingen diesmal neben dem Gewinn in Baden-Württemberg auch zwei Mal nach Niedersachsen sowie im Ausland jeweils ein Mal nach Norwegen, Italien und Finnland.

Die internationale Lotterie Eurojackpot wird in 18 Ländern angeboten. Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag („6 aus 49“). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.