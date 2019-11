1 Ein noch unbekannter Eurojackpot-Tipper aus dem Remstal hat bei der Freitagsziehung 266.000 Euro gewonnen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Sommer

Wer ist der glückliche Gewinner von 266.000 Euro? Ein noch unbekannter Tipper aus dem Remstal hat bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag abgeräumt. Doch der Gewinn hätte um einiges höher ausfallen können.

Fellbach - Ob bei dem noch unbekannten Eurojackpot-Gewinner wohl die Freude oder die Trauer überwiegt? Ein Spieler aus dem Remstal hat am Freitag fünf Gewinnzahlen sowie eine richtige Zusatzzahl getippt. Dies berichtet Lotto Baden-Württemberg. Die zweite Zusatzzahl machte am Ende den Unterschied zwischen 266.000 Euro und rund 66 Millionen Euro.

Lesen Sie hier: 90 Millionen Euro gehen nach Finnland

Wer der Gewinner ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Spieler hatte seinen Schein anonym in einer Annahmestelle bei Fellbach (Rems-Murr-Kreis) abgegeben. Um das Geld zu erhalten, muss der Tipper nun die richtige Quittung abgeben, dies ist in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder in der Stuttgarter Zentrale möglich.

Weil der Jackpot in keinem der teilnehmenden Ländern geknackt wurde, steigt er am kommenden Freitag auf rund 79 Millionen Euro an.