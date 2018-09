Liveblog zu Demos in Stuttgart Fritz Kuhn teilt heftig aus

Von red 14. September 2018 - 16:28 Uhr

Es ist schon eine Weile her, dass in Stuttgart in größerem Ausmaß gegen rechte Umtriebe demonstriert wurde. Am Freitag ist es wieder so weit: Ein breites Bündnis gegen rechts hat sich formiert. Verfolgen Sie die Ereignisse in unserem Liveblog.





Stuttgart - Es wird die größte Kundgebung gegen rechts, die Stuttgart seit den Protesten gegen Pegida 2015 gesehen hat: Ein breit aufgestelltes Bündnis aus Politik, Verbänden und Kunst will ab 14.30 Uhr auf dem Karlsplatz unter dem Motto „Gemeinsam Vielfalt leben“ klar Kante gegen Hitlergrüße und Hetze in Chemnitz und Köthen zeigen. Die ursprünglich als Gegenveranstaltung zur parallel ab 15 Uhr auf dem Marktplatz stattfindenden Kundgebung der „Demo für alle“-Macher, die dafür wirbt, die Rechte sexueller Minderheiten einzuschränken, erwartet mehrere tausend Teilnehmer. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Wir berichten in unserem Liveblog über alle Entwicklungen.