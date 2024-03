Letzte Generation in Stuttgart: Klimaschützer versammeln sich am Flughafen

1 Der Flugverkehr ist Klimaschützern ein Dorn im Auge – an diesem Samstag wollen sie zum Stuttgarter Flughafen kommen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Klimaschützer der Letzten Generation haben dem Festkleben auf der Straße abgeschworen. An diesem Samstag soll bundesweit eine neue Protestform starten. In Stuttgart soll das am Flughafen sein.











An der Straße festgeklebte Hände und Blockaden von Kreuzungen sollen der Vergangenheit angehören. Das hat die Letzte Generation vor einigen Wochen angekündigt. Die Gruppe, die in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit umstrittenen Aktionen für den Klimaschutz getrommelt hat, will ihre Proteste auf breitere Beine stellen und dafür andere Aktionsformen wählen. Sie nennt dabei das Stichwort „ungehorsame Versammlungen“.