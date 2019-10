1 Der neue König der Athleten kommt aus Deutschland: Niklas Kaul (Mainz) hat bei seinem WM-Debüt in Doha sensationell Gold gewonnen. Foto: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Zehnkämpfer Niklas Kaul hat bei der Leichtathletik-WM in Doha sensationell Gold gewonnen. Der 21 Jahre alte Mainzer krönte sich damit zum zweiten deutschen Weltmeister nach Torsten Voss, der 1987 für die DDR siegte.

Doha - Zehnkämpfer Niklas Kaul hat mit einer irren Aufholjagd bei der Leichtathletik-WM in Doha Geschichte geschrieben und sich zum neuen König der Athleten gekrönt. Der Mainzer gewann nach einer Galavorstellung mit neuer Bestleistung von 8691 Punkten bei seiner WM-Premiere sensationell Gold vor Maicel Uibo aus Estland (8604). Bronze sicherte sich der Kanadier Damian Warner (8529). Nach dem Coup von Kaul, der erst um 0.36 Ortszeit feststand, jubelten ihm auf der Tribüne seine Eltern zu.

Wie entfesselt lieferte Kaul am Tag der Deutschen Einheit eine Topleistung nach der anderen ab und stieg am Ende eines so kräftezehrenden Wettkampfs in Katar mit nur 21 Jahren und 234 Tagen zum mit Abstand jüngsten Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte auf. Vor ihm hatte diesen Titel Torsten Voss getragen, der 1987 in Rom mit 24 Jahren und 164 Tagen gewann. Der DDR-Athlet hatte bisher auch als einziger Deutscher Zehnkampf-Gold gewonnen. Nun trat Kaul sein Erbe an - und das ausgerechnet in der letzten Stunde des 3. Oktober nach deutscher Zeit.

Kaul ist der Shootingstar der Szene und ein Supertalent - aber dass der U23-Europameister schon in Doha den ganz großen Durchbruch schafft, danach hatte es lange Zeit nicht ausgesehen. Kaul profitierte bei seinem Triumph auch vom Ausfall des Weltrekordlers Kevin Mayer (Frankreich), der beim Stabhochsprung wegen Achillessehnenproblemen ohne gültigen Versuch aufgeben musste.

Der erste Sprung war gleich der weiteste

Nach dem ersten Tag hatte Kaul nur auf Rang elf gelegen, doch dann setzte der Lehramtsstudent (Physik und Sport) zur Aufholjagd an. Keiner holt gerade im Speerwurf und über die abschließenden 1500 m mehr Punkte als er. „Morgen kann ich aufholen, der erste Tag ist meistens Schadensbegrenzung“, hatte Kaul schon nach der Halbzeit gesagt

Mit 14,64 Sekunden über die Hürden, 49,20 m mit dem Diskus, 5,00 m im Stabhochsprung, unglaublichen 79,05 m im Speerwurf und 4:15,70 Minuten über die 1500 m rollte Kaul das Feld von hinten auf und verbesserte sich in der ewigen deutschen Bestenliste auf Platz fünf.

Doch was ist das schon im Vergleich zu diesem Titel. Kaul hatte schon vorher angekündigt, dass er in Katar Großes vorhat - nämlich wie damals Frank Busemann 1996 bei Olympia in Atlanta die Zehnkampf-Welt aufzumischen. „Wir wollten beide schon in jungen Jahren die Großen und Alteingesessenen ärgern. Ihm ist das dort gelungen, und ich hoffe, mir gelingt es zuerst in Doha und dann auch in Tokio“, sagte Kaul vor seiner WM-Premiere.

Und dann setzte Kaul seine Ankündigung tatsächlich in die Tat um. Dabei ließ sich der Jungspund auch nicht von einer Zitterpartie beim Weitsprung aus der Ruhe bringen. Sein erster Sprung war gleich der weiteste gewesen - ging aber zunächst nur mit 6,32 m in die Wertung ein. Die TV-Bilder bewiesen aber, dass er deutlich hinter der 7-Meter-Marke gelandet war. Die DLV-Teamleitung legte erfolgreich Protest ein und Kaul bekam 7,19 m gutgeschrieben.