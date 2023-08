1 Dieses Plakat am Flughafen sorgt für viel Kritik. Foto: red

Erst der Realschullehrerverband, jetzt die Gymnasiallehrer: die Empörung bei Lehrkräften über die Werbekampagne des Kultusministeriums, die den Lehrerberuf Leuten empfiehlt, die keine Lust auf Arbeit haben, ist groß.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Reaktion des Philologenverbandes ließ nicht lange auf sich warten. Nachdem die baden-württembergischen Realschullehrer am Dienstag auf die ihrer Ansicht nach „skandalöse“ Werbekampagne des Kultusministeriums aufmerksam gemacht und dagegen protestiert haben, legten die Gymnasiallehrer am Mittwochmorgen nach. Ralf Scholl, Vorsitzender des Philologenverbands Baden-Württemberg, erklärte, das Kultusministerium bediene mit dieser Kampagne „alle Vorurteile gegen Lehrer und versetzt den eigenen Lehrkräften einen Tiefschlag“. Die Lehrkräfte, die trotz massiver Belastungen ihr Bestes geben würden, fühlten sich „nach Strich und Faden verhöhnt“. Das Plakat sei an „Dummdreistigkeit“ nicht zu überbieten.