Laternenringe – was es damit auf sich hat

1 Innerorts sind manche Straßenlaternen mit einem Laternenring versehen. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Wer unter einer Straßenlaterne parkt, muss sich nicht mehr um ein Parklicht zu kümmern. Das stimmt nur zum Teil. In manchen Fällen lohnt es sich genauer hinzuschauen, denn damit lassen sich womöglich Strafzettel vermeiden.











Wer sein Auto über die Nacht stehen lassen will, muss ein paar Dinge beachten. Zunächst einmal ist jeder Fahrzeughalter selbst dafür verantwortlich, dass der Wagen für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar ist. Das heißt, dass das Auto entweder in der Nähe einer Straßenlaterne stehen oder das Parklicht eingeschaltet sein muss. Aber auch beim Parken an einer Laterne ist Vorsicht geboten.